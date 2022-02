Alles hängt an der Gruppenliga

Ried. Von den Bergsträßer Vertretern in der Gruppenliga hängt es einmal mehr ab, ob am Ende der Saison 21/22 im Fußballkreis Bergstraße Relegationsspiele ausgetragen werden. Steigen weniger als zwei Vertreter aus Hessens südlichstem Kreis in die Kreisoberliga ab, gibt es keine Relegation und die Tabellenzweiten von A-, B- und C-Liga steigen direkt auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nils Schwaier, Kapitän der FSG Riedrode, muss am 26. Februar wieder ran. © Nix

Das haben die Klassenleiter Reiner Held und Martin Wecht bei den virtuellen Rückrundenbesprechungen der Kreisligen klargestellt. Einzig die Dreier-Relegationsrunde C/D-Ligen findet auf jeden Fall statt. „Es sei denn, es kommen noch irgendwelche anderen Katrastophen hinzu“, sagte Wecht und ergänzte: „Wenn die Relegation ausfällt, haben die teilnehmenden Vereine keinen Anspruch auf Aufstieg.“

Corona und seine Folgen

Am 6. März geht es auf Kreisebene mit den Punktspielen weiter, nur die A-Liga steigt erst eine Woche später ein. Am Karsamstag wird der am ersten Dezember-Wochenende wegen Corona abgesagte Spieltag nachgeholt. Letzter Rundenspieltag ist kreisweit am 12. Juni, es schließen sich die Entscheidungsspiele an.

Dass die Runde auch im Falle eines Abbruchs wie ausgetragen gewertet wird, es Auf- und Absteiger gibt, machten Held und Wecht klar: 75 Prozent der Mannschaften hätten die Hälfte ihrer Spiele ausgetragen und damit die satzungsgemäße Vorgabe erfüllt. Die Platzierung würde in diesem Falle anhand der Quotientenregelung ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Pandemie war auch bei den Videokonferenzen als Thema stets präsent. Wegen neuer Verordnungen können nun wieder zumindest bis zum 6. März ungeimpfte Spieler Fußball spielen – wenn sie auch weiter auf das Betreten von Umkleide, Vereinsheim oder Dusche verzichten müssen. Dennoch monierte Martin Schneider (TSV Reichenbach) die Last für Vereine und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter, allein, was die Kontrolle von Zuschauern vor Betreten des Sportgeländes angehe. Björn Babutzka, Abteilungsleiter des VfR Fehlheim, klagte, dass es wegen der hohen Infektionszahlen kaum möglich sei, eine vernünftige Vorbereitung durchzuziehen, angefangen von „gescheitem Training“ bis hin zu Testspielen, weil einfach zu viele Spieler – geimpft oder nicht – ausfallen. Babutzka: „Das ist wettbewerbsverzerrend.“

Dörsam mit Sorgen

Corona spielte auch bei Kreisschiedsrichterobmann Karlheinz Dörsam eine Rolle – allerdings in diesem Fall keine negative. Da in höheren Klassen wegen des Virus Spiele ausgefallen sind, wurden Kapazitäten frei etwa für D-Liga-Spiele, die sonst ohne Unparteiischen über die Bühne gegangen wären.

Weniger erfreulich aus Sicht des Obmanns lesen sich die Zahlen des aktuellen Neulingslehrganges: Zehn Kandidaten bekundeten Interesse, einer erschien nicht, ein weiterer verabschiedete sich während des Lehrganges, so dass nur acht potenzielle Referees übrig sind. „Das genügt nicht, um die auch altersbedingten Abgänge im Schiedsrichterstand aufzufangen“, betonte Dörsam. all