Alexander Müller tippt: Italiens Höhenflug geht weiter

Mannheim. Italien - Spanien, Dienstag, 21 Uhr

"Habla Espanol?" oder "Parla l'Italiano"? Im ersten EM-Halbfinale kommt es zum Südeuropa-Klassiker zwischen Italien und Spanien? Die Squadra Azzurra ist spätestens seit dem famosen 2:1-Erfolg gegen den Weltranglistenersten Belgien im Viertelfinale der am heißesten gehandelte Turnierfavorit, aber mit den Spaniern wartet der nächste Weltklasse-Gegner. In einem umkämpften Duell auf Augenhöhe setzt sich am Ende der italienische Teamgeist gegen die individuelle Klasse des Teams von Trainer Luis Enrique durch.

Mein Tipp: 2:1