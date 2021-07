Alexander Müller tippt: England wird Europameister

Mannheim. Italien - England, 21 Uhr



Die Fußball-Kathedrale Wembley feiert das große Finale! Kann England den Titelfluch nach 55 Jahren auf eigenem Boden besiegen? Oder fügen die Italiener ihrer außergewöhnlichen Wiederauferstehung nach der verpassten WM 2018 das finale, triumphale Kapitel hinzu? In einem 50:50-Duell macht am Ende der Heimvorteil den kleinen, aber entscheidenden Unterschied zugunsten der Mannschaft von Trainer Gareth Southgate, die sich in London zu den Helden von Europa krönt.

Mein Tipp: 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1