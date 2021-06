Alexander Müller setzt auf die Wucht der DFB-Offensive: 3:0 gegen Ungarn

Mannheim.. Slowakei - Spanien, Mittwoch, 18 Uhr

Die hoch gehandelten Spanier sind bisher eine der Enttäuschungen des Turniers. Zwei Spiele, nur ein Tor, zwei Punkte. Gegen die Slowakei zieht das Team von Luis Enrique gerade eben so den Kopf aus der Schlinge. Glanzvoll ist das aber weiterhin nicht.

Mein Tipp: 0:1

Schweden - Polen, Mittwoch, 18 Uhr

Ein Robert Lewandowski allein reicht halt eben nicht. Die Polen beißen sich an den schwedischen Defensivspezialisten, im Turnierverlauf bisher ohne Gegentor, die Zähne aus. Die Skandinavier beenden die Gruppe E damit überraschend als Tabellenerster.



Mein Tipp: 1:0



Portugal - Frankreich, Mittwoch, 21 Uhr

So schnell kann es gehen: Nach dem ersten Spieltag in Gruppe F und einem 3:0 gegen Ungarn hatten die Portugiesen die beste Ausgangslage aller vier Nationen - am Ende wird es ein Rechenspiel werden, ob es als einer der vier besten Gruppendritten überhaupt für das Achtelfinale reicht. Wer Weltmeister Frankreich ein offenes Spiel anbietet, bekommt die ganze Extraklasse der Offensive unseres Nachbarlandes zu spüren.

Mein Tipp: 1:2

Deutschland - Ungarn, Mittwoch, 21 Uhr

Die Ungarn werden ihren Bus vor dem eigenen Tor parken und gelegentlich auf Konter setzen, die DFB-Elf braucht ein Tor, um diesen Riegel zu knacken. So stellt sich die sportliche Ausgangssituation in der leider nicht in Regenbogenfarben beleuchteten Münchner Arena dar: Allerdings hat das deutsche Angriffsspiel beim 4:2 gegen Portugal eine so immense Wucht entwickelt, dass auch die Ungarn vor diesem Druck irgendwann werden kapitulieren müssen. Es gibt einen klaren deutschen Sieg.

Mein Tipp: 3:0