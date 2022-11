Alemannia schielt auf Platz zwei

Ried. Zum Beginn der Rückrunde startet die Fußball-Kreisoberliga Bergstraße mit einem Kracher: Im Wald-Michelbacher Derby empfängt die zweite Mannschaft der Eintracht Wald-Michelbach (Platz acht) am Freitagabend um 19.30 Uhr Tabellenführer SG Odin Wald-Michelbach. Beide Mannschaften verließen am vergangenen Sonntag den Platz als Sieger. Während die SG Odin mit 5:2 bei der SG Azzurri/ Olympia Lampertheim gewann, glückte der Reserve des Verbandsligisten ein 3:1 über Alemannia Groß-Rohrheim. Letzterem gelang es dabei trotz ansprechenden Leistung in der ersten Halbzeit nicht, ein Unentschieden von der Wald-Michelbacher Rudi-Wünzer-Straße mitzunehmen.

Am Sonntag hat der FC Alemannia jedoch erneut Gelegenheit, seine Auswärtsstärke unter Beweis zu stellen. Wer aber glaubt, den kommenden Gegner TV Lampertheim am deutlichen Groß-Rohrheimer 5:0-Erfolg zum Saisonstart messen zu wollen, der sollte zuerst auf die jüngsten TVL-Ergebnisse schauen: Denn die Elf von Trainer Karl-Heinz Göbel gewann nicht nur beim SV Lörzenbach mit 3:0, sondern bezwang am vergangenen Wochenende auch die Spielvereinigung Fürth mit 1:0.

Beide Teams mit Personalsorgen

„Meine Jungs ziehen sehr gut mit und legen eine hohe Trainingsbeteiligung an den Tag. Viele junge Spieler haben mir gezeigt, dass sie sich verbessern wollen. Viele von ihnen sehe ich auf dem Weg zu gestandenen Kreisoberligapielern“, lobte Göbel nach dem verdienten Heimsieg über Fürth seine Mannschaft.

Doch trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse herrscht beim TVL nicht nur eitel Sonnenschein. Göbel muss am Sonntag weiterhin auf viele Spieler verzichten. Gerade Kai Markert, Mirko Wegerle und Joshua Schöner könnten der Mannschaft in der jetzigen Situation weiterhelfen.

Groß-Rohrheim wiederum hat – einen Auswärtserfolg in Lampertheim vorausgesetzt – eine sehr gute Gelegenheit, Tabellenplatz zwei zurückzuerobern, denn der SC Olympia Lorsch hat nach seiner fulminanten Aufholjagd, die ihn bis auf Platz zwei geführt hat, spielfrei. „Wir dürfen unseren 5:0-Erfolg vom August über den TV Lampertheim nicht als Maßstab nehmen, sondern sollten verinnerlichen, dass die Lampertheimer inzwischen deutlich stärker geworden sind“, sieht Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes seine Mannschaft am Lampertheimer Sportzentrum Ost jedoch keineswegs in der Favoritenrolle.

„Sollten wir in Lampertheim nur ein Remis holen, geht für uns die Welt auch nicht unter“ erklärt Anthes. Er gibt sich auch deswegen so bescheiden, weil sein FC Alemannia erneut auf Torjäger Marcel Eckhardt wegen einer Oberschenkelzerrung verzichten muss. Eckhardt führt mit 19 Treffern die Torschützenliste der Kreisoberliga an. hias