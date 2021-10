Alemannen stellen dem TSV ein Bein

Groß-Rohrheim. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße hat der FC Alemannia Groß-Rohrheim ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 5:2 siegte die Elf von Trainer Georg Eckhardt gegen die ambitionierte TSV Auerbach, die nach dieser Niederlage den Anschluss an die Tabellenspitze etwas verloren hat.

„Das war eine ganz tolle kämpferische Leistung meiner Mannschaft gegen einen spielstarken Gegner. Auerbach hat zum ersten Mal in der Saison fünf Gegentore bekommen, da haben wir allen Grund zur Zufriedenheit“, freute sich der FC-Vorsitzender Klaus Anthes.

In einem guten Kreisoberligaspiel erwischte Groß-Rohrheim einen Start nach Maß. Noch nicht einmal fünf Minuten waren gespielt, da verwertete Harwin Alsharou einen Abpraller zum 1:0. Auerbachs Antwort aber erfolgte prompt. Als Jonathan Pommerenke in der elften Minute mustergültig köpfte, hieß es 1:1.

Doch auch die Groß-Rohrheimer ließen mit ihrem nächsten Treffer nicht lange auf sich warten. So gelang dem wiedergenesenen Marcel Eckhardt, von Adis Dolicanin schön bedient, das 2:1 (15.). In der 38. Minute war Dolicanin selbst der Torschütze, er verwandelte nach Foul an Patrick Merbach einen Strafstoß – 3:1.

Wie wichtig der Lampertheimer Nico Jäger, der vor gut einem Jahr nach Auerbach wechselte, inzwischen für die TSV ist, zeigte er in der 50. Minute, als er einen Fehler im Groß-Rohrheimer Aufbauspiel mit dem 3:2 bestrafte. „Nun legten die Auerbacher einen Zahn zu und wir mussten einige brenzlige Momente in der Abwehr überstehen“, gab Anthes zu Protokoll und war in der 63. Minute umso glücklicher, als Noel Müller nach Dolicanis Freistoß mit dem Kopf zum 4:2 traf.

Jetzt ließen sich die Groß-Rohrheimer die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und erzielten sogar den fünften Treffer. In der 85. Minute belohnte Fezhan Malik seine schöne Einzelleistung mit dem 5:2.

„Ich will das Wort Galavorstellung nicht so leichtfertig in den Mund nehmen, doch nach vielen schwachen Heimvorstellungen wusste unsere Mannschaft zu Hause endlich mal wieder zu überzeugen. Nun sind wir aus den gröbsten Sorgen erst einmal draußen“, war für Klaus Anthes der Fußballnachmittag bei herrlichem Wetter äußerst gelungen. hias