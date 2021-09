Alemannen sind gewarnt

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße steht am Sonntag der große Städtevergleich Lampertheim gegen Lorsch an. Während der TV Lampertheim beim SC Olympia Lorsch gastiert, genießen die Lampertheimer Azzurri Heimrecht gegen die Tvgg Lorsch. Doch solche Duelle bringen es auch mit sich, dass die beiden Lampertheimer Clubs auf vermeintlich stärkere Mannschaften treffen, gegen die sie in der Außenseiterrolle sind.

Olympia und Tvgg – das ist in dieser Saison ein starkes Lorscher Duo, das wohl die wenigsten Fußballanhänger in der Region in dieser Runde auf ihrer Rechnung hatten. Und für die Azzurri ist es nicht die erste Begegnung in der Saison, in der sie auf eine Mannschaft aus Lorsch treffen: Am Donnerstagabend (Spielergebnis stand bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch nicht fest) trugen sie das Nachholspiel gegen Olympia Lorsch aus, das Anfang September wegen eines defekten Flutlichts im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion ausfiel.

Olympia Lorsch – TV Lampertheim

4:1 in Mitlechtern, 4:0 zu Hause gegen Heppenheim – das waren zwei deutliche Siege für den TV Lampertheim, der damit sechs wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holte. Aber am Sonntag, bei der Lorscher Olympia, wartet auf den TVL ein ganz anderes Kaliber.

„Einen Dreier zu fordern, wäre im Hinblick auf die Tabellensituation sicherlich zu hoch gegriffen. Unter diesen Gegebenheiten wäre auch ein Punktgewinn erfreulich“, übt sich Frank Willhardt, der Pressesprecher des TV Lampertheim in Bescheidenheit.

Odin W.-Michelb. – Al. Groß-Rohrh.

Lediglich in der Außenseiterrolle befindet sich auch der FC Alemannia Groß-Rohrheim vor der Auswärtsbegegnung gegen die SG Odin Wald-Michelbach. Dies hat nichts mit dem Rohrheimer Abschneiden am vergangenen Wochenende zu tun, denn mit dem 1:0 über die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach schöpfte der FC Alemannia neues Selbstbewusstsein. Am vergangenen Spieltag aber landete auch die SG Odin Wald-Michelbach einen Heimerfolg und der fiel mit 10:2 über den VfR Bürstadt doch recht deutlich aus. „Wir sind gewarnt und werden nicht ins offene Messer laufen“, sagt Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes. Dabei hat er auch die damalige 0:10-Niederlage seines Vereins vom März 2016 bei der SG Wald-Michelbach in Erinnerung, die sich im Sommer vergangenen Jahres mit dem FC Odin Schönmattenwag zur SG Odin Wald-Michelbach zusammenschloss.

Trainer Georg Eckhardt kann bei diesem schweren Auswärtsspiel nicht in Bestbesetzung spielen lassen. Jiar Mohamad (Schulterverletzung) und Julian Schüller (Urlaub) fallen wahrscheinlich aus. Fraglich ist zudem, ob Patrik Merbach, der zuletzt privat verhindert war, wieder zur Verfügung steht. „Wenigstens könnte Marcel Eckhardt in Wald-Michelbach wieder von Beginn an auflaufen. Ihn werden wir bei diesem Auswärtsspiel wohl auch dringend benötigen“, baut Anthes auf die Dienste des Torjägers und Mannschaftskapitäns.

VfR Bürstadt – U.-Flockenbach

Nach der fußballerischen Katastrophe in Wald-Michelbach strebt der VfR Bürstadt gegen die zweite Mannschaft des SV Unter-Flockenbach die Wende zum Besseren an. hias