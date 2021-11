Alemannen setzen auf besonderen Heimvorteil

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße kann der FC Alemannia Groß-Rohrheim nach der 0:1-Heimniederlage gegen die SG Unter-Abtsteinach am Sonntag im nächsten Heimspiel die Scharte auswetzen. Gegner ist die Spielvereinigung Fürth und gegen die haben die Alemannen durchaus positive Erinnerungen. Am 16. September leiteten sie mit einem 5:2-Erfolg im Fürther Stadion ihre Erfolgsserie ein.

„Dieser Erfolg hat uns damals ganz schön Aufwind verliehen“, erinnert sich Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes gerne an den Husarenstreich zurück. Und er hat auch nichts dagegen einzuwenden, dass die Begegnung schon um 14 Uhr und damit auf dem Rasen ausgetragen wird. Würde sie später angepfiffen, müssten die Rohrheimer auf dem Hartplatz spielen. Und auf dem lief es in dieser Saison nicht gerade gut. Dort verlor die Alemannia nicht nur gegen Unter-Abtsteinach, sondern am 1. September auch gegen die KSG Mitlechtern mit 0:4. „In den Jahren vorher hat uns der Hartplatz mehr Glück gebracht. Jetzt ist er wohl nicht mehr das geeignete Geläuf für uns“, bedauert Anthes.

Stattdessen will die Alemannia bis zur Winterpause weiter fleißig Punkte sammeln, so dass die 40er-Marke im kommenden Frühjahr bald erreicht ist. Ungeachtet dieses Vorhabens wollen die Groß-Rohrheimer in der Winterpause nicht auf Teufel komm’ raus neue Spieler verpflichten. „Unser Kader ist gut zusammengesetzt und die Stimmung ist gut. Ich sehe keine Veranlassung hier tätig zu werden“, sagt der langjährige Vereinschef.

Trainer Georg Eckhardt stehen dennoch nicht alle Spieler zur Verfügung. Neben dem Langzeitverletzten Jiar Mohammad fehlt auch Youngster Fabian Bär, der an einer Bänderverletzung laboriert. Außerdem hat sich Emre Kilic gegen Unter-Abtsteinach die Schulter ausgekugelt, so dass hinter seinem Einsatz am Sonntag ein Fragezeichen steht.

Tvgg Lorsch – TV Lampertheim

Frank Willhardt, der Pressesprecher der Fußballer des TV Lampertheim, betrachtet die personelle Situation seines Vereins ebenfalls als nicht gerade rosig. Es fehlen nicht nur der rotgesperrte Noah Keller, sondern wohl auch die angeschlagenen Spieler Manuel Piechotta, Timo Rodovsky, Sebastian Kohl und Mirco Wegerle. „Dennoch wollen wir unsere Haut beim Tabellenführer Tvgg Lorsch so teuer wie möglich verkaufen“, hofft Willhardt auf einen kämpferischen TVL. Einen solchen suchten die Anhänger des Vereins bei der jüngsten 1:4-Niederlage beim VfL Birkenau vergebens. „Das war desolat und die bislang schlechteste Saisonleistung“, so Willhardt.

Azzurri Lamperth. – Stb. Heppenh.

Mit dem neuen Trainer Markus Pleuler streben die Lampertheimer Azzurri einen Heimsieg gegen Schlusslicht Starkenburgia Heppenheim an.

VfR Bürstadt – TSV Auerbach

Ebenfalls im Abstiegskampf dringend punkten muss der VfR Bürstadt, der auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutscht ist. Gegner auf dem Bobstädter Sportplatz ist die derzeit viertplatzierte TSV Auerbach. Aber bei dieser haben die Bürstädter im Hinspiel immerhin ein 2:2 geholt. hias