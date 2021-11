Alemannen mit breiter Brust zum SSV

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße hängt der Himmel beim FC Alemannia Groß-Rohrheim nicht erst seit dem Sieg im Ried-Derby gegen die Lampertheimer Azzurri voller Geigen. Jetzt will die Mannschaft von Georg Eckhardt beim SSV Reichenbach nachlegen. Dort hatte der TV Lampertheim am vergangenen Wochenende gewonnen. Diesen Schwung gilt es für die Turner, gegen die Spielvereinigung Fürth zu nutzen. Die Azzurri wiederum tritt bei der SG Unter-Abtsteinach an. Der VfR Bürstadt ist spielfrei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Reichenbach – Al. Groß-Rohrheim

Spätestens nach dem 6:0-Heimerfolg über die Lampertheimer Azzurri ist allen Fußball-Interessierten im Ried bewusst, dass es vonseiten der Alemannen goldrichtig war, Anfang Juni Spielervater Georg Eckhardt anzusprechen, die Mannschaft nach dem kurzfristigen Rücktritt von Alexander Merlau-Behrendt zu übernehmen.

„Unser Ziel aber ist es nach wie vor, die Klasse zu halten. Und hier wollen wir so schnell wie möglich 40 Punkte auf die Habenseite bringen. Mit unseren 23 Zählern zu Ende der Vorrunde sind wir hier aber auf einem guten Weg“, weiß Klaus Anthes, der Vorsitzende des Tabellenfünften.

Auch am Sonntag fährt der FCA keineswegs chancenlos ans Reichenbacher Felsenmeer zur SSV Reichenbach, die auf dem achten Tabellenplatz rangiert. Diese musste nämlich ersatzgeschwächt gegen den TV Lampertheim bei ihrer 2:6-Niederlage Federn lassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Von einem solchen Ergebnis wollen wir uns zwar nicht blenden lassen. Es zeigt uns aber, dass die Reichenbacher durchaus ihre Schwachstellen haben. Ist unsere Abwehr genauso sattelfest wie in den vergangenen vier Begegnungen, als wir keinen Gegentreffer kassiert haben, rechne ich mir dort jedenfalls etwas aus“, sagt Anthes. Auch in personeller Hinsicht sieht es gut aus bei der Alemannia. Lediglich Youngster Fabian Bär (Bänderriss) und Verteidiger Jiar Mohammad fallen bis auf Weiteres aus.

TV Lampertheim – SV Fürth

Seinen Auswärtserfolg in Reichenbach will der TV Lampertheim (Platz sieben) mit einem Heimsieg über die Spielvereinigung Fürth vergolden. Die Elf von Trainer Ludwig Brenner steht punktgleich auf dem sechsten Tabellenplatz.

“Nach der überzeugenden Leistung am vergangenen Sonntag bei der SSV Reichenbach gehen wir mit breiter Brust in die kommende Begegnung gegen Fürth. Wenn wir gegen die starke Mannschaft etwas holen wollen, müssen wir von der ersten Minute an konzentriert spielen und dürfen uns nur wenige Fehler erlauben“, fordert Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt von seinen Spielern die „richtige Einstellung“. Zwar fehlen Robert Meier, Timo Rodovsky, Manuel Piechotta und möglicherweise auch Noah Keller verletzungsbedingt, doch Trainer Christian Schmitt stehen noch genügend, technisch gute Spieler zur Verfügung.

„Wenn unsere Jungs an die Leistung des Reichenbach-Spiels anknüpfen, ist ein Dreier gegen Fürth durchaus drin“, so Frank Willhardt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

U.-Abtsteinach – Azz. Lamperth.

Während der sich auf Trainersuche befindende Tabellen-13. AS Azzurri Lampertheim beim unmittelbaren Tabellennachbarn SG Unter-Abtsteinach antritt, bietet sich für den spielfreien VfR Bürstadt eine hervorragende Gelegenheit, über seine Fehler bei den vergangenen zwei Niederlagen nachzudenken, um alsbald den Weg zur Besserung einschlagen zu können. hias