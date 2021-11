Alemannen machen halbes Dutzend voll

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße hat der FC Alemannia Groß-Rohrheim mit dem 6:0-Heimsieg über die Lampertheimer Azzurri ein ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt. Ebenfalls das halbe Dutzend voll machten die Lampertheimer Turner, die bei der SSV Reichenbach mit 6:2 gewannen. Dagegen bezog der VfR Bürstadt mit dem 0:2 bei der Tvgg Lorsch erneut eine Niederlage.

Groß-Rohrh. – Azz. Lamperth. 6:0

So sehr sich Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes auch bemühte, der Leistung der Associazione Sportiva etwas Positives abzugewinnen, bemerkte er letztlich, dass sich diese doch recht schwer tat: „Mit einigen Einzelaktionen haben sich die Gäste sicherlich in Szene gesetzt. Aber die mannschaftliche Geschlossenheit habe ich doch vermisst.“ Letztlich hätten sich die Groß-Rohrheimer den Gast etwas stärker vorgestellt. „Die haben vor 14 Tagen noch mit 3:1 in Auerbach gewonnen. Wer hätte gedacht, dass es heute so einfach werden würde“, so Anthes.

Groß-Rohrheims Kapitän Adis Dolicanin (Mitte) wird von seinen Teamkollegen für seine drei Treffer gegen die Azzurri gefeiert. © Berno Nix

Von der ersten Minute an ließ die Alemannia Ball und Gegner laufen. Robi Singh gelang bereits in der dritten Minute das 1:0. Mann des Tages aufseiten der Gastgeber war aber zweifelsohne der dreifache Torschütze Adis Dolicanin. Nachdem dieser in der 35. Minute das 2:0 erzielt hatte, landete auch sein Freistoß aus 20 Metern exakt nach einer Stunde im gegnerischen Gehäuse. Bevor er in der 86. Minute einen schönen Spielzug über Harwin Alsharou mit dem 5:0 abschloss, hatte Marcel Eckhardt in der 74. Minute das 4:0 nachgelegt. Den Schlusspunkt einer letztlich einseitigen Begegnung setze in der 88. Minute Berlin-Rückkehrer Leander Schulz, nach dessen Alleingang es 6:0 hieß.

Tvgg Lorsch – VfR Bürstadt 2:0

Auch im Auswärtsspiel gegen den benachbarten Tvgg Lorsch mussten die Bürstädter Federn lassen und rücken somit den bedrohlichen Tabellenregionen immer näher. „Der VfR hat sich sicherlich besser präsentiert als bei seiner Niederlage vor einer Woche gegen Birkenau. Doch das hat nicht gereicht, um uns in Bedrängnis zu bringen“, sah Lorschs Pressesprecher Hans-Jürgen Lebert einen „hochverdienten“ Erfolg seiner Mannschaft.

In der 28. Minute nahm das Bürstädter Unglück seinen Lauf, als Benedikt Berschs Distanzschuss aus 22 Metern im VfR-Gehäuse landete – 1:0. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Lorscher die bessere Mannschaft und wurden mit einem weiteren Treffer belohnt. Dieser gelang Routinier Ruben Stöckmann, der nach einer Ecke von Sommer zum 2:0 einköpfte (67.).

Reichenbach – TV Lamperth. 2:6

Reichenbachs stellvertretender Vorsitzender Peter Gehrisch wollte seiner Mannschaft wegen der hohen Niederlage keinen Vorwurf machen. „Wir mussten doch mehrere Stammspieler ersetzen, so dass gerade die Abwehr heute etwas wackelig war“, suchte er nach Gründen für das deutliche Ergebnis. So genügte es den Lampertheimern letztlich, mit einem einfachen, schnörkellosen Spiel nach vorne, die Treffer zu erzielen. „Die haben schön über Außen gespielt, nach innen gepasst und schon hat es gescheppert“, beobachtete Gehrisch.

Schon nach 45 Minuten stand es nach Treffern von Mirco Wegerle (8., 45.), Mathis Frerking 34.) 0:3. Und auch nach dem Wechsel hatten die TVL-Kanoniere keineswegs Ladehemmung: Tim Gärtner (54., 67.) und Mirco Wegerle (65.) schraubten das Ergebnis zwischenzeitlich auf 6:0 hoch. „Die haben die Angriffe immer schön abgeschlossen. Mal aus fünf Metern, mal waren es 15 Meter“, zollte Gehrisch der Offensivleistung der Lampertheimer Respekt.

Immerhin gehörte den Gastgebern die Schlussphase. Fabian Diehl gelang mit einem Foulelfmeter das 1:6, ehe Abendin Requica mit dem 2:6 in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte. hias

