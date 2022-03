In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße wird die Lage für den VfR Bürstadt nach der 0:3-Niederlage beim VfL Birkenau immer prekärer, so dass der Abstieg in die Kreisliga A traurige Gewissheit werden könnte. Ebenso weh wie den Bürstädtern tut auch der AS Azzurri Lampertheim der 7:1-Erfolg des Tabellen-15. SV Unter-Flockenbach II bei der SSV Reichenbach. Gerade auch, weil die Associazione

...