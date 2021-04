Ablösespiel für Flick?

Frankfurt. Der DFB treibt seine Pläne schneller voran als noch vor kurzem erwartet. Nach dem angekündigten Abschied von Hansi Flick als Bayern-Coach warten die Fans der Nationalmannschaft auf eine zeitnahe Einigung mit dem Deutschen Fußball-Bund. Die Gespräche mit dem einstigen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw können schon in nächster Zeit konkret werden. Der Verband hatte ankündigt, mit Flick und auch mit dem FC Bayern in Kontakt zu treten – die Münchner sind also weiter einbezogen.

Zwar hat der FC Bayern die Auflösung des Flick-Vertrages zum 30. Juni diesen Jahres bestätigt. Doch offenbar möchte der Club seinen Cheftrainer nicht bedingungslos zum DFB ziehen lassen. Der „Kicker“ und die „Abendzeitung“ brachten die Variante ins Spiel, dass die Fußball-Nationalmannschaft dann unter dem neuen Bundestrainer Flick ein Freundschaftsspiel gegen den deutsche Rekordchampion bestreiten könnte. Mit den TV- und Zuschauer-Einnahmen würden die Bayern vom DFB dann indirekt eine Ablöse bekommen.

Schwierige Termingestaltung

Allerdings dürfte vor allem die Termingestaltung für ein solches Ablösespiel schwierig werden. Zudem würden quasi Spieler anderer Clubs helfen, den FC Bayern für Flicks frühzeitigen Abschied zu entschädigen. Schon 2005 zur Eröffnung der Allianz Arena hatte es in München ein Testspiel Rekordmeister gegen DFB-Team gegeben: Die Bayern gewannen 4:2 gegen eine damals personell geschwächte Nationalelf unter Jürgen Klinsmann.

Unter Zeitdruck steht Oliver Bierhoff bei den kommenden Verhandlungen allerdings nicht. Löw gibt seinen Job nach 15 Jahren unmittelbar nach der EM im Sommer auf. Die WM-Qualifikation geht am 2. September weiter. Bierhoffs Plan sah eigentlich vor, in den Tagen rund um das EM-Turnier dem Verbands-Präsidium den Löw-Nachfolger vorzuschlagen.

