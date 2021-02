Wolfsburg. Starke Offensive und Glück bei einer Schiedsrichter-Entscheidung: Der VfL Wolfsburg hat seine Erfolgsserie auch gegen den SC Freiburg fortgesetzt und nimmt Kurs auf die Champions League. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner besiegte die Badener am Sonntag zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga verdient mit 3:0 (2:0). Damit rückten die Niedersachsen auf den dritten Tabellenplatz vor. John Anthony Brooks in der 21. Minute, Top-Stürmer Wout Weghorst (39.) und Yannick Gerhardt (85.) erzielten am Sonntag die Tore für den VfL, der zu Hause in dieser Saison ungeschlagen bleibt.

Beim ersten Tor profitierten die Gastgeber allerdings von einer klaren Fehlentscheidung des Unparteiischen. Tobias Reichel hatte ein Foul von Kevin Mbabu an Keven Schlotterbeck nicht gesehen. Auch nach einer Videoüberprüfung wurde das Tor anerkannt. „Er tritt mir ganz klar auf den Fuß, das ist ein Foul“, klagte Schlotterbeck im TV-Sender Sky an.

Auch Freiburgs Trainer Christian Streich echauffierte sich: „Das ist falsch. Dafür haben wir die Überprüfung. Das ist ein klares Foul und wird nicht gepfiffen. Der Schiedsrichter kann nicht alles sehen, aber dafür haben wir den Videoschiedsrichter.“ Wolfsburgs Trainer Glasner stimmte nach Ansicht der Fernsehbilder zu: „Wenn ich das jetzt sehe, denke ich, hätte man Foul geben können.“ dpa