3. Liga fast komplett

Mannheim/Würzburg. Das Teilnehmerfeld für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga sortiert sich. Zwei zweite Mannschaften von Bundesligisten treten künftig unter anderem gegen den SV Waldhof Mannheim und Absteiger Würzburger Kickers an. Am Wochenende machten sowohl der SC Freiburg II (Regionalliga Südwest) als auch Borussia Dortmund II (Regionalliga West) den Aufstieg perfekt. Den 20. Platz spielen in Play-offs am 12. sowie am 19. Juni der TSV Havelse (Regionalliga Nord) und der 1. FC Schweinfurt 05 (Regionalliga Bayern) aus.

Der U23 der Freiburger reichte ein 1:1 im Spitzenspiel am vorletzten Spieltag bei Verfolger SV Elversberg – mit fünf Punkten Vorsprung ist das Nachwuchsteam der Breisgauer nicht mehr einzuholen. Trainer Christian Preußer wechselt nach der Saison aber zu Zweitligist Fortuna Düsseldorf.

Ärger im Westen

Noch nicht final ist die Meisterfrage in der Regionalliga West geklärt. Der Tabellenzweite RW Essen hat Einspruch gegen die Wertungen von Dortmunder Nachholspielen eingelegt, die U23 des BVB muss noch die für die diese Woche erwartete Entscheidung des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV) abwarten.

Bei den Dortmundern waren Anfang Mai wegen Corona-Fällen Quarantänen verhängt worden. Der Streit entzündet sich an der Frage, ob den Dortmundern danach tatsächlich nicht mehr als 16 Spieler zur Verfügung standen. Essen bezweifelt diese Darstellung und legte Einsprüche gegen die Wertungen der BVB-Partien in Straelen (3:1) und Rödinghausen (0:0) ein.

