2:1 – Riedrode düpiert den Spitzenreiter

Ried. Der Befreiungsschlag vor heimischer Kulisse ist ausgeblieben: Am fünften Spieltag der Fußball-Gruppenliga kassierte Eintracht Bürstadt die vierte Niederlage in Folge. Gegen die SKV Büttelborn fing sich die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund ein bitteres 0:2 (0:0). Einen Coup hat die FSG Riedrode gelandet. Die Blau-Schwarz-Gelben gewannen mit 2:1 (0:0) beim bislang unangefochtenen Primus SG Langstadt/Babenhausen.

Et. Bürstadt – Büttelborn 0:2

„Der letzte Pass und die Chancenverwertung – daran lag es heute. Sonst wäre mindestens ein Unentschieden drin gewesen“, sagte Bürstadts Pressewart Christian Beckerle. Wie schon bei den Niederlagen in Riedrode (1:2), Babenhausen (1:6) und in Fürth am Mittwochabend (1:2) waren die Grün-Weißen mindestens ebenbürtig. „Chancenlos waren wir definitiv nicht. Wir haben unnötig verloren“, fand Beckerle.

Zwei Minuten nach der Pause schob SKV-Angreifer Sven Becker den Ball nach einer Flanke von links ins Eck ein – 0:1 (47.). Ein Freistoß von halblinks, den Timo Wicht aus 18 Metern im Torwarteck platzierte, brachte die Vorentscheidung (75.). „Unser Torwart macht vorher einen Schritt zur Mitte. Dieser Schritt hat ihm dann gefehlt. Aber das Foul vor dem Freistoß muss nicht passieren“, analysierte Beckerle.

Die Schuld für das vierte K.o. suchte der Eintracht-Verantwortliche generell nicht woanders. „Es gab eine strittige Elfmetersituation. Da würden unsere Spieler sagen, dass das ein klarer Elfmeter war. Für mich war das ein Kann-Elfmeter“, meinte Beckerle und merkte an: „Die 50/50-Situationen fielen eher zugunsten der Gäste aus. Aber der Schiedsrichter ist nicht Schuld daran, dass wir unsere Chancen vergeben.“

Dass die Eintracht nach der Englischen Woche mit drei Punkten auf einem Abstiegsplatz steht, geriet in Minute 70 zur Nebensache. Da kollabierte ein Zuschauer in der prallen Sonne. „Der Krankenwagen kam, der Zuschauer ist wieder auf den Beinen“, gab Beckerle glücklicherweise Entwarnung.

Lang./Bab. – Riedrode 1:2

„Wir haben eine sehr gute Mannschaftsleistung gebracht. Die war gegen diesen starken Gegner aber auch absolut notwendig“, sprach Riedrodes Trainer Andreas Keinz nach dem Favoritenduell von einem „verdienten Sieg“. Vor 220 Zuschauern machte die FSG nahezu alles richtig. „Wir haben hinten gut gestanden. Was durchkam, hat Chris Keilmann stark vereitelt“, hob Keinz den Schlussmann hervor. Mit einer Rettungstat in der ersten Halbzeit und „zwei, drei Paraden“ (Keinz) in den zweiten 45 Minuten machte Keilmann den Unterschied.

Die ersten 20 Minuten gehörten Langstadt/Babenhausen, das am Donnerstag mit einem 2:1 beim VfR Groß-Gerau den vierten Sieg im vierten Match gefeiert hatte. „Wir haben uns immer besser reingearbeitet“, stellte Keinz fest. In der 50. Minute stand schließlich Tomislav Tadijan nach einer Ecke von Timo Seyfried frei und köpfte zur 1:0-Führung für die FSG ein.

Zehn Minuten später spielte André Moos präzise zu Gianluca Lucchese. Der FSG-Angreifer lief auf das Tor der Hausherren zu und tunnelte SG-Torhüter Luca Bieber zum 2:0 (60.). In Minute 70 ging ein Volley-Versuch von Evan Keinz zwei Meter über den Kasten. Doch auch Langstadt/Babenhausen blieb gefährlich. In der 75. Minute setzte sich Alexander Haberkorn stark durch und passte zu Luca Sitter, der aus vier Metern auf 1:2 verkürzte.

„Klar: Danach hat der Gegner Druck gemacht. Vorne haben sie eine unheimliche Qualität. Das ist nicht immer zu verteidigen. Aber auch wir hätten den einen oder anderen Konter besser ausspielen können“, fand Keinz. Mehr als die Gelb-Rote Karte, die sich SG-Spieler Ricardo Hieronymus einhandelte (87./Reklamieren), ereignete sich jedoch nicht mehr.

Mit elf Punkten mischt die FSG jetzt ganz oben mit. „Wir sind ungeschlagen und haben beim Tabellenführer gewonnen. Jetzt wollen wir das nächste Heimspiel gewinnen, bevor wir vier Auswärtsspiele in Folge haben. Wir sind froh um jeden Punkt, den wir gerade holen, schauen aber mit einem guten Gefühl auf die Tabelle“, erklärte Keinz.