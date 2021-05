1:1 gegen Mainz: Frankfurt muss um Champions League bangen

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss um die angestrebte Teilnahme an der Champions League bangen.

Das Team des scheidenden Trainers Adi Hütter kam in der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 1:1 (0:1). Karim Onisiwo (11.) hatte die Gäste in Führung gebracht. In der 85. Minute rettete Ajdin Hrustic mit einem Tor aus dem Sitzen der Eintracht einen Punkt.

Durch das Remis sind die Frankfurter auf Rang fünf abgerutscht und damit aus den Champions-League-Plätzen herausgefallen.

Die Mainzer haben durch den Punktgewinn einen kleinen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht.

© dpa-infocom, dpa:210509-99-530803/2