1. FC Kaiserslautern weiter ohne Sieg und Torerfolg

Berlin. Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in der 3. Fußball-Liga auch nach dem 3. Spieltag ohne Sieg und ohne Tor. Bei Aufsteiger Viktoria Berlin verlor die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen am Sonntag in der Höhe verdient mit 0:4 (0:2). Kaiserslautern präsentierte sich über weite Strecken der Partie völlig von der Rolle und lag zur Pause nach Treffern von Björn Jopek (3.) und Tolcay Cigerci (45.+1.) bereits mit 0:2 im Hintertreffen.

Lucas Falcao entschied die Partie dann nach 52 Minuten mit dem 3:0 zu Gunsten der Viktoria. Erhan Yilmaz ließ nach sechs Minuten vor dem Abpfiff noch das 4:0 folgen. Überschattet wurde die Partie von einer Kopfverletzung von Lautern-Profi Felix Götze, der in der 72. Minute nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Boris Tomiak vom Platz getragen musste.