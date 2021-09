0:3 - Eintracht verliert auch in Bensheim

Bensheim. Für die Gruppenliga-Mannschaft von Eintracht Bürstadt gab es auch im fünften Spiel in Folge nichts zu holen. Beim FC 07 Bensheim kassierte die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund eine 0:3 (0:1)-Niederlage. „Unterm Strich ist der Sieg für uns verdient, weil wir kaltschnäuziger vor dem Tor waren“, fand Bensheims Sportlicher Leiter Uli Albrecht, der von einem „guten Kampfspiel“ sprach: „Bensheim gegen Bürstadt – das ist eben ein Derby. Aber das war alles im Rahmen und hat auch Spaß gemacht. Bürstadt hatte seine Chancen und hat sich sehr gut präsentiert. Wir waren eben konsequenter.“

Mit der Konsequenz vor dem gegnerischen Kasten hatten die 07er zunächst jedoch ihre liebe Mühe. In der zehnten Minute gab es einen Handelfmeter für Bensheim. Der frühere Riedroder Max Gebhardt trat an, aber Eintracht-Torwart Jannik Hüter ahnte die Ecke und zeigte eine starke Parade. Fünf Minuten später machte es der FCB aus dem Spiel heraus besser. Nach einem feinen Seitenwechsel traf Kapitän David Halla zur 1:0-Führung (15.). In der zweiten Halbzeit machten Gerrit Geist (60.) und Emre Hanilce (71.) den Deckel drauf.

Mit 13 Punkten aus sechs Begegnungen mischt Bensheim 07 ganz oben mit. Nur die SKV Büttelborn und der VfR Fehlheim, der ein Spiel weniger absolviert hat, sind jetzt noch punktgleich. Dagegen bleibt der Eintracht (drei Zähler) nicht viel Zeit, um die fünfte Niederlage im sechsten Match zu verdauen. Am Donnerstag (19.30 Uhr) geht die zweite Englische Woche der Saison weiter. Dann ist der VfR Groß-Gerau zu Gast in der Bürstädter Wasserwerkstraße. Der Aufstiegsaspirant war mit drei Niederlagen aus vier Partien enttäuschend in die neue Runde gestartet. Mit den Erfolgen gegen den TSV Lengfeld (4:2) und bei Türk Gücü Rüsselsheim am Sonntag (5:1) scheinen die Groß-Gerauer jetzt allerdings in die Spur gefunden zu haben. cpa