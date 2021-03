Mannheim. Bei love me cakes bedeutet gesunde Ernährung nicht gleich Verzicht. Ganz im Gegenteil, denn die ausgeklügelten Rezepte zaubern auch allen Diabetes- und Zöliakie-Geplagten ein Lächeln ins Gesicht. Duftende Plätzchen, ofenfrische Brote und köstliche süße Teilchen sind die Geheimwaffe gegen den Zuckerverzicht. Inzwischen stehen die zucker- und glutenfreien Leckereien auch in ausgewählten Supermärkten zur Verfügung. Auf chemische Aromen, Farbstoffe oder künstlichen Zuckeraustauschstoff wird bei love me cakes komplett verzichtet. Stattdessen kommen Kokos- und Mandelmehl in Bioqualität in den Rührtopf. An den heißen Tagen gibt er wieder zuckerfreies Eis, das aus wenigen natürlichen Zutaten besteht. red

AdUnit urban-intext1

10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment love me cakes Seckenheimer Straße 88 68168 Mannheim info@lovemecakes.de