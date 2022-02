Was anderes, als nur Wein

Neustadt an der Weinstraße. Das Weingut Andres im Lilienthal arbeitet im Weinberg ausschließlich mit organischem Dünger und Einsaaten verschiedener Kräuter und Gräser. Diese ganzjährige Bodenbegrünung mit natürlich vorkommenden Wildkräutern und -blumen schafft Lebensraum für nützliche Insekten. Nachhaltiges Arbeiten, respektvoller Umgang mit den kostbaren Ressourcen der Natur ist für den Betrieb selbstverständlich. Das ganze Jahr über werden die Trauben an die Hand genommen und durch alle Wachstumsphasen bis hin zur Ernte mit qualitätsfördernder Handarbeit begleitet.

Ziel sind ehrliche, naturbelassene Weine, authentische Charaktertropfen, die Lust auf den nächsten Schluck machen – spontan vergoren, denn die Frucht soll unverändert in die Flasche.

© Weingut Andres

Nach der Lese und einer schonenden Verarbeitung des Lesegutes kommt der Traubenmost ins Fass und entwickelt dort während der spontanen Gärung seinen unverwechselbaren Geschmack.

Im Keller wird kaum mehr eingegriffen, so bekommen die Weine das, was sie brauchen: Zeit und Ruhe zum Reifen und entfalten so ihren individuellen und harmonischen Charakter.

