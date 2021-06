Heidelberg. Eine brandneue Schau zu Ehren der Kunst-Ikone Banksy gibt es in Heidelberg zu sehen. Die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ ist in der halle02 in Heidelberg im ehemaligen Güterbahnhof zu Gast. Banksy, der in Bristol geborene und bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler, ist weltberühmt und dennoch ein Mysterium. Er ist dafür bekannt, die Grenzen des Kunstmarktes infrage zu stellen und sorgt mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore. Eine Ausstellung über den berühmtesten Street-Art-Künstler unserer Zeit auf die Beine zu stellen, ist kein leichtes Unterfangen: Die Ausstellung zeigt dabei eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 100 Werken: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wurden eigens für diese Schau reproduziert und zusammengetragen. Abgerundet wird sie durch eine spannende Videodokumentation. Der Eintritt erfolgt unter den jeweils aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen der Stadt Heidelberg. red

