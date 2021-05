Süße Versuchungen

Weinheim. In der Konditorei und Kaffeerösterei caramel werden aus eigener Herstellung täglich frisch gebackene Kuchen, Tartelettes, Törtchen, Croissants und vieles mehr sowie vor Ort gerösteter und direkt gehandelter, hochwertiger Parzellenkaffee von amarella traiding angeboten, dessen Herkunft komplett nachvollziehbar ist, da nur so die Qualität und Nachhaltigkeit garantiert und die Farmer fair bezahlt werden können. Die Bohnen werden bei caramel in einer schonenden Langzeitröstung veredelt. Es wird bei der Rohkaffeeauswahl und allen anderen Rohstoffen auf höchste Qualität gesetzt, was sich im Aussehen und Geschmack widerspiegelt. Denn nach der Meinung von caramel hat ein toller Kaffee ein ebenbürtiges Stück Kuchen verdient – und anders herum.

All die Leckereien werden mit viel Liebe, Zeit und dem nötigen Wissen vor Ort und komplett von Hand selbst produziert. „Uns sind die Herkunft unserer Rohstoffe, Saisonalität, Nachhaltigkeit und die Qualität der Backwaren sehr wichtig“, so Nicole Frey, Inhaberin der Konditorei und Kafferrösterei caramel. red 10 % Rabatt ab einem Einkaufswert von 15 Euro Konditorei und Kaffeerösterei caramel Hauptstraße 4 69469 Weinheim Auftragstorten sind ausgenommen