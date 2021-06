Spielspaß für Familien im Märchenparadies

Heidelberg. Für Familien mit Kindern ist das Märchenparadies das ideale Ausflugsziel. Hoch oben auf dem Heidelberger Königstuhl erwartet sie ein unvergesslicher Erlebnistag an der frischen Luft. Auf 29 000 Quadratmetern Parkfläche bietet das Märchenparadies alles, was einen Familienausflug zu einem echten Highlight macht.

Ob rasante Drachenfahrt, Hexenritt oder Spielspaß auf der Kletterburg – hier können sich Kinder nach Herzenslust austoben und die Märchenklassiker in liebevoll gestalteten Inszenierungen neu entdecken. Die Fahr- und Spielattraktionen bieten Kindern viel Freiraum, selbstständig ihre Märchen und Abenteuer zu erleben.

Aber auch Erwachsene dürfen sich aktiv einbringen, mitmachen und Spaß an der Bewegung haben. Neben all dem Trubel lädt das Märchenparadies auch zum Träumen ein. Die Besucher genießen die Erholung an der frischen Luft, während die Kioske für das leibliche Wohl sorgen.

Alle Infos finden Interessierte unter www.maerchenparadies.de. red

1 Euro Rabatt

Märchenparadies Königsstuhl 5 69117 Heidelberg

