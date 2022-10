Sinnliche Berührung

Mannheim. Der Goldschmied Andreas Zidek schafft in seinem Atelier-Loft Glück, in G7, 12 in den Mannheimer Quadraten, Schmuck der berührt und berühren will. Treue Begleiter, Partner-/Trauringe und Gamblersjewels mit individuellen Botschaften stellt er her. Hautabdrücke, persönlichen Rituale und Geschichten werden bei ihm zu individuellen einzigartigen Juwelen. Der international erfolgreiche Schmuckautor und Designer aus Mannheim verbindet handwerkliche Tradition mit zeitgenössischer Schmuckkunst. In aufwändiger Einzelfertigung entstehen kostbare Armbänder, Ringe, Broschen und Kettenanhänger, die die Trägerin oder den Träger daran erinnern, dass Berührungen Spuren auf der Haut hinterlassen, Abdrücke in der Erinnerung schaffen und wahrnehmbare Verbindung und fühlbare Nähe entsteht. red

Glück-Atelier Andreas Zidek

