Pirmasens. Das Familienunternehmen Wawi wurde 1957 von Walter Müller gegründet. Der Hauptsitz befindet sich seither in Pirmasens. Die Wawi Gruppe produziert weltweit an acht Standorten verteilt auf vier Kontinenten.

Ein Ausflug in die Wawi-Schoko-Welt macht Naschen zum unvergleichlichen Genuss – schließlich ist frische Schokolade ihre Spezialität. Den Besuch des hauseigenen Museums und der gläsernen Fabrik schließt im Museums-Shop ab. Dort genießen Besucher neben einer großen Auswahl an Schokoladen-Spezialitäten eine besonders entspannte Einkaufsatmosphäre.

Die Liebe von Wawi zur Schokolade kann man nicht nur schmecken, sondern auch sehen. In der gläsernen Produktion erleben die Besucher hautnah wie Schokoladen-Spezialitäten in Handarbeit hergestellt werden. Während im Shop noch die Ostereinkäufe erledigt werden können, läuft in der gläsernen Produktion die Ostersaison. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr. red

5 % Rabatt Wawi Süßwaren-Saisonspezialitäten Unterer Sommerwaldweg 18-20 66953 Pirmasens www.wawi.com und wawi-shop.de