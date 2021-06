REWE ausgezeichnet

Region. Einfach raus aus der Box und Lebensmittel ohne tierischen Ursprung auf den Tisch. Dass man dabei nicht auf Genuss verzichten muss, beweist das riesige Sortiment in den REWE Märkten, das jetzt offiziell ausgezeichnet wurde. Beim PETA Vegan Food Award 2021 siegt REWE als „vegan-freundlichster Supermarkt“. Mit dem Preis zeichnet PETA zum dritten Mal Unternehmen und Marken aus, die sich bewusst dafür entscheiden, vegane Lebensmittel anzubieten und herzustellen. Da das Bedürfnis nach nachhaltiger und veganer Ernährung zunimmt, baut REWE das Sortiment kontinuierlich aus. Kunden haben je nach Marktgröße die Wahl aus 1000 unterschiedlichen Produkten. Zudem hat REWE im Mai die neue Eigenmarke „REWE Bio +vegan“ gelauncht. Das Besondere: Alle Artikel sind bio-zertifiziert und entsprechen damit den höchsten Ansprüchen an Umwelt- und Klimaschutz. Deshalb werden viele der Produkte das PRO PLANET-Label mit dem Nachhaltigkeitsbeitrag „Für mehr Klimaschutz“ tragen. So wird auf den ersten Blick deutlich, dass die Produkte einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Noch 2021 werden rund 30 „REWE Bio +vegan“-Artikel eingeführt – von Frischkäse und Mozzarella über Kokosjoghurt, Getreidemilch, Remouladensauce bis hin zu Tofu-Produkten.

© Ailine Liefeld

