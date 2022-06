„Rendezvous with Marlene“

Mannheim. 1988 in Paris. Das Telefon klingelt und Ute Lemper kann nicht fassen, dass Marlene Dietrich am Telefon ist. Die beiden führen ein dreistündiges Telefonat - welch wertvolles Geschenk für die damals 23-jährige Ute Lemper. Sie sprechen über ihr Leben, ihre Arbeit und ihren Stil, ihre Liebe zu Rilke, ihr kompliziertes Verhältnis zu Deutschland, ihre Trauer und ihre Faszinationen. Wie gern würde man Mäuschen spielen und den beiden Showdamen lauschen. Ute stand am Anfang ihrer Theater- und Musikkarriere. Marlene Dietrich blickte hingegen bereits auf ein langes, erfülltes Leben voll von Filmen, Musik, unglaublichen Kooperationen, Liebesgeschichten und Ruhm zurück. Ute Lemper, mittlerweile selbst ein Weltstar und lange Zeit als „neue Marlene“ gehandelt, berichtet dem Publikum in ihrem neuen Programm davon, nimmt es am 16. Juli im Mannheimer Rosengarten mit, 30 Jahre in die Vergangenheit und lässt es an ihrem Gespräch mit Marlene teilhaben. Sie erzählt Marlenes Geschichte und singt ihre fabelhaften Lieder aus allen Kapiteln ihres Lebens, von den Berliner Kabarettjahren bis zu ihren fabelhaften Zusammenarbeit mit Burt Bacharach. red

Ute Lemper erinnert in ihrem neuen Programm an Marlene Dietrich. © Eric Richman

Ute Lemper 16. Juli, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim