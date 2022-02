Marcel Adam zu Gast in der Kleinen Komödie

Limburgerhof. Marcel Adam ist sich während seiner langjährigen Karriere treu geblieben: Seine Lieder, seine Auftritte, seine verschiedensten Projekte und sein unverwechselbarer Humor sind über die Jahre im gesamten Südwestraum ein Markenzeichen geworden. Zu seinem 70. Geburtstag erfüllt er sich und seinem Publikum einen langgehegten Traum: Die Interpretation von Charles Aznavour und den vier großen „B’s“ (Brel, Brassens, Becaud und Beart). Das Phänomen Charles Aznavour und seine Lieder waren schon immer fester Bestandteil von Marcels Bühnenshows. Und ja, die Idee gab es bereits vor Aznavours Tod (2018). Am 14. Mai in der Kleinen Komödie in Limburgerhof widmet sich Marcel in diesem Programm ausschließlich Aznavour und den vier „B’s“ mit einer virtuosen Band – für seine Fans ein neues und ungewohntes Bild. red

Marcel Adam 14. Mai 2022, 20 Uhr Kleine Komödie, Limburgerhof

