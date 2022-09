Let’s dance

Mannheim. Mitten im Herzen Mannheims, im Karree K1, bietet ein Team aus professionell ausgebildeten Tänzern auf circa 550 Quadratmetern mehr als 60 Kurse die Woche in den verschiedensten Stilrichtungen an. Seit Anfang des Jahres bietet das Gio Dancestudio in seinen Räumlichkeiten neben den unterschiedlichen Hip-Hop-Richtungen auch Dancehall, Commercial, Breakdance, Urban, Female, Afro, Heels, Waacking und Contemporary an. Auch im Bereich Salsa und Bachata gibt es ab Oktober neue Kurse. Von Jung bis Alt, von Anfänger bis Profi – durch das abwechslungsreiche Kursangebot ist für jeden etwas dabei. red

Gio Dancestudio K1, 2, Mannheim Im Oktober keine Anmeldegebühr und den ersten Monat gratis tanzen