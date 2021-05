Langes Haar dank Verlocke Extensions

Mannheim. Längere und voluminösere Haare wünschen sich viele Frauen. Mit Extensions kann dieser Wunsch für besondere Anlässe oder dauerhaft befestigt wahr werden. Egal ob mit Tapes, Bondings oder ClipIN Tressen – mit langjähriger Erfahrung auf den Gebieten der Haarverlängerung, -verdichtung und Zweithaar ist Verlocke Extensions die Anlaufstelle für Echthaarsträhnen in der Mannheimer Innenstadt.

Das kompetente Team des neuen Morgencard Premium-Partners steht für unverbindliche Beratungen und alle offenen Fragen vor Ort oder telefonisch zur Verfügung.

Das Vorher-/Nachherergebnis. © Verlocke

Verlocke Extensions überzeugt mit Strähnen der besten Qualität am Markt und trägt die begehrte Auszeichnung eines 100 Prozent Remy Echthaares. Somit wird in der Herstellung der Bondings und Tressen die intakte Schuppenschicht überprüft und jedes Haar händisch in Wuchsrichtung sortiert.

Der schonende Bleichvorgang trägt zum Erhalt der Haarstruktur bei, ein Verfilzen ist somit ausgeschlossen.

Die Experten sind überzeugt von der Premium Haarqualität und bieten ihren Kunden eine viermonatige Qualitätsgarantie. red

5 % Rabatt (nur vor Ort) Verlocke Extensions S6 37 68161 Mannheim www.verlocke.de Aktuell ist click & collect möglich

