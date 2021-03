Schwetzingen. Mit den leckeren Spezialitäten der Marke Kurpälzer bietet die Schwetzinger Zeitung ein Geschenkset für Ostern an. Das Osterpaket beinhaltet: eine Dose Kurpälzer Fleesch- oder Lewwerworscht, ein Glas Kurpälzer Worscht-Senf, ein Kurpälzer Gwerz sowie ein Glas Kurpälzer Kastanienhonig. Süß abgerundet wird das Paket mit einem Ei aus Ruby-Schokoladenkuvertüre, das die Bäckerei Utz aus Schwetzingen für das Kurpälzer Sortiment eigens kreiert hat. Das Paket kostet 24,90 Euro. Dazu gibt es auf Wunsch eine Flasche Kurpälzer Spargelschnaps (0,1 l) oder Kurpälzer Kirschblütentraum (0,2 l, Kirschlikör) für je 7,90 Euro zusätzlich. Die Pakete können zur Selbstabholung in Schwetzingen, Carl-Theodor-Straße 2, bestellt werden oder an eine Adresse innerhalb Deutschlands versendet werden (zuzüglich 6 Euro Versandkosten). Auf dem Lieferschein kann gerne ein persönlicher Gruß notiert werden, der bei der Bestellung mit angegeben werden kann. Bestellungen für Pakete, die noch rechtzeitig vor Ostern versendet werden sollen, müssen bis spätestens Donnerstag, 25. März, eingehen. Oder Interessierte schauen persönlich vorbei im Kurpälzer Shop der Schwetzinger Zeitung, Carl-Theodor-Straße 2, und stellen ihr persönliches Geschenkset zusammen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr. Bestellung per Mail an kurpaelzer@schwetzinger-zeitung.de oder telefonisch unter 06202/20 53 26. red

2 Euro Rabatt Osterpaket Kurpälzer Shop Carl-Theodor-Straße 2 68723 Schwetzingen