Mannheim. Er hat sich in den letzten Jahren in atemberaubender Geschwindigkeit in die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche gearbeitet: Giovanni Zarrella. Mit großem Fleiß, Vielseitigkeit und seinem italienischen Charme ist er der Aufsteiger der letzten Jahre und auf dem Weg zum absoluten Superstar. Seine Leidenschaft für die Musik steht für ihn seit Jahren im Mittelpunkt und sein großer Traum wird sich 2022 endlich erfüllen: Ab September wird der charismatische Entertainer mit seiner Live-Band – bekannt aus seiner eigenen ZDF-Show – erstmals in seiner Karriere auf große Solo-Tournee gehen und neben den größten deutschen Hits auf Italienisch, Pop-Klassiker aus seiner Heimat und einige musikalische Überraschungen, live präsentieren. Italienische Lebensfreude pur und großes Entertainment für Deutschlands Bühnen!

Seit Giovanni Zarrella im Sommer 2019 sein Solodebüt vorgelegt hat, zählt er zu den größten Stars der aktuellen Popschlager-Landschaft. Mit seinem zweiten Album „CIAO“ hat er noch einen draufgesetzt und sofort die Spitze der internationalen deutschen Charts erobert. Damit nicht genug: Mit seiner eigenen ZDF-Musikshow, die im September 2021 erfolgreich Premiere feierte, folgte gleich der nächste Ritterschlag. red

Giovanni Zarrella

8 Euro Rabatt für PK 1-3 4. September, 19 Uhr Rosengarten, Mannheim