Schwetzingen. Max Giesinger gehört zu den Musikern, die sich nicht glatt bügeln lassen, die erst mit ihren Ecken und Kanten funktionieren, die erst dann richtig aufblühen, wenn sie improvisieren können. Live besitzt er eine fesselnde Präsenz und sorgt mit seinen eingängigen Melodien und Texten, mit denen sich jeder identifizieren kann, für einzigartige Konzerte.

Und so dürfen sich die Fans in Schwetzingen auf den 4. August freuen, denn an diesem Tag wird Max Giesinger um 19.30 Uhr in den Schlossgarten kommen.

Der Junge mit der Gitarre, der einst in Fußgängerzonen spielte und sein erstes Album „Laufen Lernen“ noch durch Crowdfunding-Kampagnen finanzieren musste, zählt heute zu den relevantesten deutschen Popkünstlern.

Hits wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“, „Legenden“ oder „Auf das, was da noch kommt“ trugen zu einem der rasantesten Karriereaufstiege der jüngeren Popgeschichte bei und gelten unlängst als Evergreens, die inzwischen wirklich jede und jeder kennt – egal ob jung oder alt. Oder um es mit Max Worten zu sagen: „Verrückt, was in ein paar Jahren so passiert.“

Der Song „Irgendwann ist jetzt“ lieferte nicht nur den ersten Vorgeschmack auf sein neues Album, „VIER“, sondern auch den neuen Tourtitel für seine anstehende Tournee. Nachdem die Pandemie für viele Verschiebungen sorgte, macht sich „Irgendwann ist jetzt“ perfekt als Tourtitel und steigert die Vorfreude auf die Open-Air-Show in Schwetzingen. red

10 % Rabatt (maximal 4 Tickets) Max Giesinger 4. August 2022, 19.30 Uhr Musik im Park 2022 Schlossgarten, Schwetzingen

