Heiraten über den Dächern Mannheims

Mannheim. Feiern, übernachten, genießen – das Radisson Blu Hotel, Mannheim ist die perfekte Location für Hochzeiten und Feierlichkeiten. Im Zentrum der Mannheimer City genießen das Brautpaar und seine Gäste urbanen Flair, kulinarische Highlights und luxuriöse Übernachtungsmöglichkeiten. Über den Dächern der Stadt kann in edlem Ambiente mit großartigem Blick auf den Mannheimer Wasserturm bis in die Morgenstunden gefeiert werden. Für die perfekte Dekoration, Blumenschmuck und kulinarische Highlights wie Hochzeitstorte, Candybar und vieles mehr arbeitet das kompetente Wedding-Team seit vielen Jahren erfolgreich mit professionellen Dienstleistern zusammen. Auf Wunsch bereitet ein Bartender aus der beliebten ROOF Bar den gesamten Abend außergewöhnliche Drinks und köstliche Cocktails zu. Für das Brautpaar ist die edle Hochzeitssuite liebevoll hergerichtet, und auch die Gäste dürfen sich auf eine erstklassige Nacht in dem Vier-Sterne-Superior-Hotel freuen.

Morgencard Premium-Inhaber erwartet ein ganz besonderes Angebot: Bei Buchung einer Hochzeit mit mindestens 50 Gästen erhalten sie den Sektempfang und die Übernachtung in der Hochzeitssuite für das Brautpaar gratis.

Anfragen können per E-Mail an heiraten.mannheim@radissonblu. com unter dem Stichwort „Morgencard Premium“ gestellt werden. red Gratis Sektempfang und Hochzeitssuite bei Buchung einer Hochzeit ab 50 Personen Radisson Blu Hotel, Mannheim Q7, 27 68161 Mannheim www.heiraten-in-mannheim.de