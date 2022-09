Große Christmas-Show

Mannheim. Die Zeit vor Weihnachten war für die Kelly Family immer eine sehr intensive, denn bis vor einigen Jahren waren ganz außergewöhnliche Weihnachtskonzerte ein Bestandteil ihrer Live-Aktivitäten. Unter dem Titel „One more happy christmas“ veröffentlichte die Familie letztes Jahr eine Weihnachts-EP, die nicht nur zwei brandneue Songs im Gepäck hatte, sondern zeitgleich ihr wunderbares neues Weihnachtsalbum für den 21. Oktober ankündigte.

Am 19. November wird die Familie endlich auch wieder live auf der Bühne der Mannheimer SAP Arena zu erleben sein. „The Kelly Family – Die Mega Christmas-Show wird die Weihnachtsparty des Jahres 2022 und ein weiterer Höhepunkt in der Live- Historie der Band, die seit Jahrzehnten immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen zusammenkommt. Die Geschwister Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul werden neben weltbekannten Weihnachtssongs, natürlich auch viele der größten Hits der Band spielen. Eine riesengroße Weihnachtsparty mit fantastischer Stimmung, aber auch stillen Momenten – einfach ein großartiger Abend mit der Kelly Family. red

The Kelly Family 19. November, 19.30 Uhr SAP Arena, Mannheim für PK 1-3