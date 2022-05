Großartiger Musikgenuss

Mannheim. Das Zeltfestival Rhein- Neckar findet vom 25. Mai bis 26. Juni bereits zum sechsten Mal auf dem Maimarktgelände in Mannheim, mitten im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar, statt. Die Konzertreihe lockt auch in diesem Jahr wieder nationale und internationale Topstars in die Quadratestadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 25. Mai tritt in diesem Rahmen Clueso auf, der bereits auf den größten Bühnen gestanden und acht Gold- und Platinalben veröffentlicht hat. 2016 hat der Erfurter Musiker einen „Neuanfang“ gewagt. Seitdem hat er zwei Nummer-eins-Alben rausgebracht und eine ausverkaufte Hallentour mit über 100 000 Zuschauern gespielt. 2020 trat Clueso mit Songs wie „Tanzen“, „Flugmodus“ oder dem Capital Bra Feature „Andere Welt“ in eine neue Schaffensphase ein. Durch Tourneeverschiebungen könnte der Auftritt im Palastzelt nun einer der allerersten dieses erfolgreichsten Karriereabschnitts werden.

40 Jahre: Die Simple Minds performen am 14. Juni. © DELTA KONZERTE

Bosse tritt am 4. Juni auf dem Zeltfestival Rhein-Neckar auf. Mit seinen energetischen Shows gehört er zu den etabliertesten und anerkanntesten Künstlern im Live Business: ausverkaufte Hallen und Open-Airs, Clubs Shows und Festival Auftritte. Überall pure Euphorie! Bosse polarisiert nicht, er reißt alle mit! Der sympathische Künstler tanzt sich mit seiner sympathischen Art direkt in die Herzen der Fans. Als Support hat er die Hamburger Musikerin Alli Neumann im Gepäck.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit den Hits aus 40 Jahren Bandhistorie und 60 Millionen verkaufter Platten kommen die Simple Minds nach Mannheim. Das Publikum darf sich am 14. Juni auf die komplette Bandbreite von Art-Rock, Avantgarde bis hin zu großem Pop freuen – denn sie haben weitaus mehr zu bieten als nur „Don’t You (Forget About Me)“. Das gesamte Line Up ist unter www.zeltfestivalrheinneckar.de abgebildet. red 10 % Rabatt

6. Zeltfestival Rhein-Neckar Clueso 25. Mai, 19 Uhr Bosse 4. Juni, 18 Uhr Simple Minds 14. Juni, 19 Uhr Maimarktgelände, Mannheim