Glamour und Glanz

Mannheim. Espen Nowacki’s „Ab in den Süden – Das Musical“ kommt im September in das Mannheimer Capitol. Seit drei Jahren ist diese Erfolgsproduktion deutschlandweit auf Tournee. Sechs Musicalstars präsentieren die 50 größten deutschen Hits aus Rock, Pop und Schlager in einer turbulenten Show. Ein fantastisches Unterhaltungserlebnis erwartet das Publikum mit viel Glamour, Glanz, Humor und einigen Verwechslungen. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Ferienhotel an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung und Kuriositäten. Das ist die Geschichte, um die sich rund 50 deutsche Hits aus den vergangenen 60 Jahren ranken. red

Ab in den Süden 3. September, 20 Uhr Capitol, Mannheim

Verlosung von 4x2 Karten Stichwort: Ab in den Süden Einsendeschluss: 16. August