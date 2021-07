Floyd Reloaded „10 Years of Floyd“

Mannheim. Wie kaum eine andere Band prägte Pink Floyd die Musikgeschichte über Jahrzehnte. So beeinflussten die vier Briten sowohl die Rockszene als auch die elektronische Musik nachhaltig. Die legendären Liveshows zeichneten sich durch ein atemberaubendes Gesamtkunstwerk aus Musik, Licht und Show aus. Ihr letztes gemeinsames Konzert gab die Band im Juli 2005Floyd Reloaded macht dieses Konzerterlebnis seit zehn Jahren wieder möglich Floyd Reloaded führt am 17. September im Mannheimer Capitol durch die fünf Dekaden der Schaffensphase Pink Floyds, immer mit Blick auf die Detailtreue. Das musikalische Set ist bestückt mit Titeln aus verschiedenen Alben – unter anderem „The Dark Side Of The Moon“, „Animals“, „The Wall“, „Wish You Were Here“ – visuell unterstützt durch die einmalige LichtshowPink-Floyd-Fans werden sich in die zeitlose Ära zurückversetzt fühlen.

10 % Rabatt Floyd Reloaded 17. September, 20 Uhr Capitol, Mannheim ...red