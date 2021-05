Farbenfrohe Kunstwerke

Speyer. Der ART2 Kunstraum befindet sich mitten in Speyer zwischen Kaiserdom und Altpörtel im Kornmarkt. „Wir sind eine Werbeagentur, ein Fotostudio und eine moderne Kunstgalerie. Im Team sind Grafiker, Fotografen und Kunststudenten“, berichtet Inhaber Peter Wilking. „In unserem Kunstraum stellen wir seit drei Jahren Bilder von verschiedenen Städten aus. Unsere Pop-Art-Kunstbilder aus Speyer, Mannheim, Neustadt und vielen anderen Städten erfreuen unsere Kunden immer aufs Neue.“ Der ART2 Kunstraum bietet seine Bilder in allen Formaten an und auf den verschiedensten Materialien wie auf Leinwand, unter Acrylglas oder auf Aluplatte. Die farbenfrohen Motive eignen sich fürs eigene Zuhause oder für Unternehmen. So hängen mittlerweile viele der Werke in bekannten Betrieben im Foyer, in den Besprechungsräumen oder Büros. Das Team kreiert individuelle Bilder von Unternehmen – dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Starportraits in Pop-Art-Stil sind sehr gefragt. „Gerne fotografieren wir Sie und ihre Familie, um interessante POP Varianten zu gestalten“, so Wilking.

