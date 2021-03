Bensheim. Die meisten von uns träumen gerade von ihrem Sommerurlaub. Kleine Restaurants, mediterrane Speisen und vollmundige Weine gehören einfach dazu. Der mallorquinische Tasting-Shop cerdoNEGRO in Bensheim kann diese Sehnsucht stillen, denn er führt neben feinen Delikatessen und Ibérico-Schinken auch ausgesuchte, mallorquinische Weine. Aus mehr als 50 typischen Inselweinen kann in der cerdoNEGRO-Bodega gewählt werden. Beratung und Verkostung beim Wein-Einkauf werden hier groß geschrieben.

Da die beliebten „Weinreisen“ – die Verkostungsabende – Corona-bedingt aktuell nicht stattfinden können, haben sich die Inhaber Silke Blum und Bodo Bonifer etwas einfallen lassen und für ihre Kunden sechs verschiedene, exklusive Sofa-Tastings zusammengestellt, die sich gut auch zuhause genießen lassen. Die Sofa-Tastings können im Shop in Bensheim abgeholt oder im Online-Shop bestellt werden. So kommt der Geschmack Mallorcas direkt nach Hause und überbrückt sicherlich die Wartezeit bis zur nächsten Reise auf die Insel. Inhaber der Morgencard Premium können mit etwas Glück eine von zwei Sofa-Tastingboxen Sommelier Vol.1/Vol. 2 gewinnen. Dafür einfach eine E-Mail an morgencard@mamo.de senden. Teilnahmebedingungen stehen unter www.mannheimer-morgen.de/teilnahmebedingungen.

Verlosung 2x1Tasting Sommelier Vol.1 / Vol. 2 Einsendeschluss: 23. März Stichwort: Tastingbox 1 Flasche gratis beim Kauf von1 Kiste (6 +1) cerdoNEGRO Wein und Feinkost Promenadenstraße 16 64625 Bensheim www.cerdonegro.de red