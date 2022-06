Erlesene Tropfen

Ludwigshafen. Mit dieser Auswahl von feinen Sommerweinen aus dem Weinkeller der BASF erhalten Sie das Passende für jede Gelegenheit: Der Schwarzriesling Sekt von Eberbach Schäfer zeigt, welch hervorragendes Potenzial in dieser Rebsorte schlummert, die in der Champagne als Pinot Meunier bekannt ist und Verwendung in einigen der besten Cuvées findet. Daneben ein frischer Riesling aus dem Jahrgang 2021, gewachsen auf rotem Schiefer, eine äußerst seltene Bodenart, in Nierstein. Mit dem Sauvignon Blanc von Simonsig zieht Exotik mit Aromen von Passionsfrucht, Mango und grüner Paprika in das Paket ein. Abgerundet wird das Ganze mit einem Grauburgunder von Studier und einem Weißburgunder aus dem Hause Wageck – warum auch in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt. Mit dem feurigen El Bos Rotwein aus dem spanischen Toro wird jeder Grillabend zu einem echten „barbacoa“. red

