Hirschberg. Erik’s Weinscheuer, das Genuss-Ambiente an der Bergstraße: Die Weinscheuer in Hirschberg ist Erik Bouvries ganzer Stolz. Das urige Fachwerkhaus im alten Dorfzentrum birgt hinter seinen knorrigen Türen einen gut sortierten Weinfachhandel. Feine Obstbrände, Liköre und kulinarische Köstlichkeiten – Pasta, Pesto, Bio Gin aus Süd-Afrika, Olivenöle sowie Essige und Schokolade – ergänzen das Sortiment des einladenden Geschäftes.

„Wein von der Stange gibt es bei mir nicht“, sagt der Niederländer mit der für sein Land eher untypischen

Passion. In der Weinscheuer finden sich Produkte ausgezeichneter regionaler Weingüter und traditioneller südeuropäischer Anbaugebiete.Und das zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis: Im Sortiment sindgleichermaßen günstig-gute Alltagsweine, feine Aromen aus dem mittleren Preissegment sowie hochwertige Produkte für den besonderen Anlass. Aktuelle Öffnungszeiten sind unter www.eriksweinscheuer.de einzusehen. „Unser Valentinsangebot

ist ein schöner Wein von Pelassa aus dem Piemont in Italien. Der Langhe Corte Enrichetta ist ein schöner Cuvée aus Barbera und Nebbiolo d’Alba.“ Bis zum 28. Februar zahlenMORGENCARD PREMIUM-Inhaber

je 8 statt 9,50 Euro. red

5 % Rabatt

Erik’s Weinscheuer

Breitgasse 30

69493 Hirschberg