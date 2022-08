Mannheim. Mit der Band „Die Ärzte“ wird der Sommer am 11. September auf dem Maimarktgelände in Mannheim nochmal so richtig aufgeheizt. Endlich wieder springen, tanzen, wallofdeathen, backstagen, sinnlos la-olieren und die Ohren einem grenzenlosen Stresstest aussetzen! Endlich wieder feiern, freuen, flirten und fünfegradeseinlassen! Endlich wieder schwitzen, klatschen, jubeln und die Gegenwart kritisch hinterfragende Texte mitsingen! Endlich wieder fragwürdigen Ansagen lauschen, vergessene Lieblingslieder vehement einfordern, atemberaubende Lichtspiele genießen beziehungsweise aktiv mitgestalten und prasselnde Regengüsse stoisch ertragen! Und Toiletten benutzen, wie es sie in diesem Zustand nur auf Konzerten gibt!

Endlich wieder ein bisschen taub, ein bisschen stinkend, ein bisschen staubig und erschöpft, aber rundum glücklich mit Gleichgesinnten das Leben genießen! (Alternativ: Endlich wieder hinten an der Bar stehen und den Früherwarnsebesser-Blues singen.) Endlich T-Shirts mit Schnecki und Tonträger mit der Musik beziehungsweise Kleidungsstücke mit den Porträts von Big F., Big R. und Big. Nawiehießerdennnoch drauf kaufen! Gegründet wurde die Band 1982. Am 24.09.2021 erschien ihr mittlerweile 14. Studioalbum mit dem Titel „Dunkel“ ,welches direkt an der Spitze der Charts einstieg. Damit landeten die Ärzte das elfte Nummer-eins-Album ihrer Karriere. Als Special Guests sind am 11. September in Mannheim die Bands Drangsal und Lüt mit dabei. Einlass auf das Maimarktgelände ist um 16 Uhr, es wird gebeten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. red

Die Ärzte Buffalo Bill in Rom Tour 11. September, 18 Uhr Maimarktgelände, Mannheim

