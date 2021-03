Mannheim. Es war nach vielen Jahrzehnten der erste Winter ohne Holiday on Ice und viele Fans und Eiskunstlauf-Liebhaber haben die weltweit bekannteste Eisshow vermisst. Doch es gibt nun gute Nachrichten: Holiday on Ice kehrt zurück auf die großen Eisbühnen dieser Welt und macht auf seiner Deutschlandtour natürlich auch Halt in Mannheim. Vom 3. bis zum 6. Februar 2022 dürfen sich die Fans dann auf eine brandneue Show und Eis-Entertainment der Extraklasse in der SAP Arena freuen.

Hinter den Kulissen hat Holiday on Ice nicht aufgehört, an seiner Rückkehr und dem nächsten Eis-Spektakel zu arbeiten. „Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und richten unser ganzes Augenmerk darauf, unseren Gästen nicht nur ein sicheres und geschütztes Umfeld zu bieten, sondern vor allem die spektakulärste Show, die wir je produziert haben. Wir können es kaum erwarten bald wieder zurück zu sein und unser Publikum in Staunen zu versetzen – freuen Sie sich schon jetzt auf eine atemberaubende Show und Gänsehaut pur“, so CEO Peter O’Keeffe.

Holiday on Ice präsentiert mit seinen Shows jedes Jahr eine neue Welt auf dem Eis. Für die innovativen Produktionen stellt das Original aller Eiskunstshows jede Saison ein internationales Kreativteam zusammen, das mit modernster Technik und allen Mitteln der Bühnenkunst die professionell ausgebildeten Eiskunstläufer und Artisten perfekt in Szene setzt.

Die Erfolgsgeschichte der weltbekannten Marke ist geprägt durch stetige Weiterentwicklung: Holiday on Ice steht heute für Weltklasse-Entertainment und spektakulären Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik.

Morgencard Premium-Inhaber können mit etwas Glück 3x2 Tickets für die Holiday-on-Ice-Vorstellung am 5. Februar 2022, 20 Uhr, gewinnen. Dafür eine E-Mail an morgencard@mamo.de senden. Die Teilnahmebedingungen stehen unter www.mannheimer-morgen.de/teilnahmebedingungen. red

