Durch die Galaxis

Mannheim. Von Dienstag bis Freitag stehen neben den üblichen Vorstellungszeiten um 11.30 Uhr und um 14 Uhr, während der Sommerferien auch zusätzliche Shows für Kinder auf dem Programm. Kinder ab fünf Jahre können mit der Fledermaus Flappi nach dem Sternbild Fledermaus am Nachthimmel suchen und Lars, dem kleinen Eisbären, einen Besuch am Nordpol abstatten. Kinder ab sechs Jahre können eine Schulklasse des Jahres 3001 bei ihrer abenteuerlichen Klassenfahrt in einem knallroten Weltraumbus begleiten und mit Luna und Felix zu den Planeten des Sonnensystems reisen – und alles vom bequemen Planetariumssessel im Kuppelsaal. Speziell für die „Großen“, also für Kinder ab circa zehn Jahre und Erwachsene, startet am 9. September die neue Planetariumsshow „Galaxis – Reise durch die Milchstraße“. red

Planetarium Wilhelm-Varnholt-Allee 1, Mannheim Für maximal fünf Personen Sonderveranstaltungen ausgenommen Tickets nur an der Tageskasse erhältlich