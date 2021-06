Die Welt von Porsche Design entdecken

Mannheim. Im Jahr 1963 hat Professor Ferdinand Alexander Porsche mit dem 911 eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte geschaffen. Mit seiner Vision, die Prinzipien und den Mythos Porsche über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, hat er 1972 die exklusive Lifestyle-Marke Porsche Design gegründet. Seine Philosophie und seine Designsprache lebt bis heute in allen Porsche Design-Produkten weiter. Jedes Porsche Design-Produkt steht für außergewöhnliche Präzision und Perfektion auf einem hohen technologischen Innovationslevel sowie für eine einzigartige Symbiose aus intelligenten Funktionen und puristischem Design. Entworfen vom Studio F. A. Porsche im österreichischen Zell am See. Weltweit erhältlich in mehr als 130 Porsche Design-Stores, in exklusiven Warenhäusern und im Fachhandel.

AdUnit urban-intext1

Im Obergeschoss von Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier. gibt es im Porsche Design Store die aktuelle Sommer Kollektion zu entdecken.

Visionäres Design gibt es im Porsche Design Store. © PORSCHE DESIGN STORE MANNHEIM

Morgencard Premium-Inhaber erhalten im Porsche Design Store Mannheim einen Vorteil von 10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment – nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

10 % Rabatt Porsche Design Store

AdUnit urban-intext2

Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier.

68161 Mannheim FB @porschedesignmannheim IG @porsche_design_mannheim red

AdUnit urban-intext3