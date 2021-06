Der FC Bayern ist überall dahoam

Mannheim. Im FC Bayern Store Mannheim erwartet die Kunden ein ganz besonderes Einkaufserlebnis. Das super-moderne Design und das innovative Shop-Konzept mit LEDWänden und Shop-TV verkörpern das „Mia san mia-Gefühl“ in Perfektion. Neben Fußballbekleidung gibt es im Obergeschoss von Q 6 Q 7 unzählige charmante Fanartikel, die so exklusiv sonst nur in den FC Bayern Stores in Berlin, München oder Oberhausen angeboten werden.

AdUnit urban-intext1

Selbstverständlich sind in Kürze auch die neuen offiziellen Trikots des deutschen Rekordmeisters im Shop erhältlich, und das Team vom FC Bayern Store versieht diese dann auch gerne direkt mit den original Spielerflocks oder auf Wunsch ebenfalls individualisiert mit eigenem Namen und eigener Nummer.

So kann man auch aus der Ferne Solidarität für seinen Lieblingsverein beweisen. Aber auch wenn der Store vor allem das Herz überzeugter FCB-Fans erfreut, ist hier selbstverständlich jeder willkommen.

Morgencard Premium-Inhaber erhalten im FC Bayern Store Mannheim einen Vorteil von 10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment – nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. red

AdUnit urban-intext2

10 % Rabatt

FC Bayern Store

AdUnit urban-intext3

Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier.

AdUnit urban-intext4

68161 Mannheim Facebook @FCBAYERNMANNHEIM

Instagram @fcbayernstoremannheim