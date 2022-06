Das Who is Who der Kultur-Szene

Edesheim. Christian Chako Habekost, die feisten, Eure Mütter, Lars Reichow, Daphne de Luxe und Newcomer Tim – de Winzer Bu – Poschmann. Das Who is Who der Comedy- und Kabarett-Szene gibt sich in Edesheim die Klinke in die Hand. Und das Beste: Es gibt für nahezu alle Termine noch Karten.

Komödiantisch unterwegs ist Bodo Wartke. Sein hinreißendes Tastenspiel und seine Texte in virtuos-gereimter Manier machen daraus Klavierkabarett vom Feinsten. Eine schöne Tradition ist der Musicalabend mit dem Capitol Ensemble. Dieses Jahr ist Musical-Star Alex Melcher zu Gast bei „Walking on Broadway“. Zusammen mit den Sängern aus dem Capitol eine fabelhafte Kombination.

Auf drei weitere musikalische Shows dürfen sich die Gäste im Juli in Edesheim freuen. Jonathan Zelter liefert am 8. Juli handgemachte, authentische, deutschsprachige Musik mit Humor und Herz. Seit wenigen Jahren spielt er sich am Klavier in die Herzen seiner Fans, die stetig mehr werden. Der leidenschaftliche Entertainer Marc Marshall ist am 24. Juli ebenfalls zu Gast in Edesheim. Mit „Joe – Das Konzert“ nehmen die Veranstalter das Publikum schließlich am 31. Juli mit auf eine musikalische Zeitreise durch das Leben und Wirken von Joe Cocker mit Chris Becker und Musikern von „The Busters“ und „Die Dicken Kinder“.

Auch für die Kleinen steht natürlich wieder etwas auf dem Programm. „In de Dschungele“ heißt es am 3. Juli um 11 Uhr. red

Edesheimer Schlossfestspiele alle Veranstaltungen unter schlossfestspiele-edesheim.de 1. bis 31. Juli Schlossgraben, Edesheim