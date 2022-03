Blieskastel und der Berghof Einöd

Blieskastel. Wer über die Barockzeit vom Jahre 1580 bis etwa 1770 nachdenkt, hat prachtvolle Schlösser und Kirchen, Perückenträger oder tiefe Frömmigkeit vor Augen. Doch war das wirklich alles? Nein! Die Barockzeit war ein Zeitalter der Gegensätze und des Aufbruchs. Die Teilnehmer der Morgentour am 17. Mai lassen sich bei einer Führung mit einer historischen Persönlichkeit in die damalige Zeit entführen und erfahren unter anderem vieles über die einstige Residenzstadt Blieskastel und die heutige Barock-Straße Saar-Pfalz.

Am Nachmittag steht ein Besuch der Bliesgau Öl- und Senfmühle Berghof oder kurz „Berghof Einöd“ auf dem Programm. Dieser liegt am nördlichen Rand des Biosphärenreservats Bliesgau. Hoch über dem Tal der Blies wird all das gesät und geerntet, was später in der hofeigenen Ölmühle zu feinsten Ölen und deftigem Senf verarbeitet wird. Die Vielfalt der Öle umfasst neben den bekannten Sorten Lein- und Rapsöl auch Pressungen von Leindotter-, Mariendistel-, Hanf-, Mohn- und Senfsaaten. Amaranth, Buchweizen, Linsen und Leinsamen aus eigenem Anbau runden das Programm ab.

Die Ölmühle glänzt dabei jedes Jahr mit einem besonderen Highlight, dem „Bliesgau Ölweg“: Ein Lehrpfad inmitten der Anbauflächen mit kleinen Parzellen sämtlicher zu verarbeitenden Ölpflanzen sowie vieler weiterer Öl- und Nutzpflanzen wie zum Beispiel Schwarzkümmel, Lupine, Nachtkerze und Quinoa.

Für die Morgentour gilt die 2G-Regelung. red

Ablauf:

8.45 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Kostümführung in Blieskastel

13 Uhr: Ende der Führung, danach Zeit zur freien Verfügung

14 Uhr: Weiterfahrt nach Homburg-Einöd

14.30 Uhr: Führung auf dem Berghof durch den Hof und die Ölmühle

16.45 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18.45 Uhr: Ankunft in Mannheim

Dienstag, 17. Mai

53 Euro

Mit Morgencard Premium:

42,40 Euro