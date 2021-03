Mannheim. Ab dem 18. April ist es endlich soweit: Mammut, Höhlenlöwe und Co. ziehen in die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) Mannheim ein. Bis zum 13. Februar 2022 katapultiert die Sonderausstellung Kinder und Erwachsene in die Vergangenheit. Sie lernen die Welt vor 30 000 Jahren aus einer überraschenden Perspektive kennen: der eines Zeitreisenden von heute. So erfahren sie beispielsweise, was und wie die Menschen in der letzten Eiszeit jagten und kochten oder welche Kleidung sie trugen. Nicht überall war alles mit Eis bedeckt. Zwischen den Gletschern lag eine fruchtbare Steppenlandschaft und insbesondere im Rheintal gab es eine unglaublich vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Hier grasten nicht nur Herden und Gruppen von gewaltigen Pflanzenfressern wie Mammuts, Wollhaarnashörnern, Büffeln und Riesenhirschen, sondern es jagten auch Raubtiere wie Höhlenlöwen, Hyänen, Wölfe und Leoparden. Als Einstieg in die eiszeitliche Lebenswelt haben die Reiss-Engelhorn-Museen einen Audio-Podcast im Rahmen ihrer Reihe „Culture after Work“ produziert. Darin führt Generaldirektor und Projektleiter der Schau, Prof. Dr. Wilfried Rosendahl, im Gespräch mit Kulturwissenschaftler Norman Schäfer die Besonderheiten der letzten Kaltzeit vor Augen. Er erläutert auf spannende und unterhaltsame Weise, welche Temperaturen vorherrschten, wie die Vegetation aussah oder wie die Lebensbedingungen für die damaligen Menschen waren. Der Audio-Podcast ist online abrufbar unter www.digital.rem-mannheim.de.

